Desio 39enne si perde per strada e viene aggredita da un 23enne | arrestato per violenza sessuale

(Di domenica 4 agosto 2024) Una svista che si è trasformata in incubo, quella avuta da unache dall’ospedale San Gerardo stava provando a raggiungere la stazione ferroviaria di Monza, per poi tornare a casa in treno. La donna è infatti salita sul bus sbagliato, e si è ritrovata a, nella direzione opposta rispetto a quella desiderata. Era il pomeriggio del 31 luglio, faceva molto caldo: spaesata, ha accettato l’aiuto di un gruppo di uomini che le hanno offerto qualcosa da bere. Uno di loro però, non si è fermato a questo: ha provato a violentarla subito dopo che gli altri si sono allontanati. La scena, con la donna denudata quasi completamente e l’uomo che, ubriaco, provava a spingerla nella boscaglia ai margini della Statale 36, non è passata inosservata.