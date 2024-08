Come in Minority Report di Spielberg l’Argentina utilizzerà l’IA per prevedere e controllare la criminalità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)di Javier Milei ha annunciato di voler usare l’intelligenza artificiale per “crimini futuri” prima che vengano perpetrati. La Cbs riporta che è stato proprio il ministero della Sicurezza – che ha in programma di dotarsi di una nuova Unità di Intelligenza artificiale – a divulgare la notizia. L’idea non è nuova alla fantascienza, la possibilità di incrementare il controllo e contenere lamediante sistemi di intelligenza artificiale è alla base, per esempio, del film del 2002che, tratto da un racconto di Philip K. Dick, per la regia di Steven, immaginava una realtà regolata da macchine capaci dii crimini e le loro menti.