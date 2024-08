C’era una volta il mitico Sabbione Acquacalda la cittadella si rinnova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilcon l’erba è un ossimoro, una "meraviglia indescrivibile" scrivono quelli di Barba ovale sui social, specificando a scanso di equivoci "non generato con l’Intelligenza artificiale". Eh sì, perché quel campo per decenni è stato un simbolo talmente romantico di dedizione e passione sportiva da essere protagonista dello spot di risonanza planetaria di Land Rover, in occasione della Coppa del mondo di rugby del 2015. "Siamo sempre stati i più forti di tutti nelle mischie su quel terreno – racconta Antonio Cinotti, che ha vissuto in prima fila tutta la storia del Cus Rugby – . Ma tre anni fa il Romagna rugby ci mise in difficoltà. L’allenatore ci confidò che da una settimana si allenavano sulla spiaggia di Marina di Ravenna, per abituarsi al nostro terreno". Sulla sabbia, appunto.