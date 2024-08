Bergamo accoltellato alla gola in zona stazione | giovane di 24 anni grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Unnordafricano di 24ha rischiato la vita dopo essere statoe al petto nei pressi delle pensiline dei pullman di via Bono. Un’altra notte, quella scorsa, di violenza nelladellacittadina dove la polizia è intervenuta con un paio di volanti per una lite degenerata tra immigrati che gravitano nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. l ragazzo è stato colpito con un paio di fendenti. Per i soccorsi sono arrivate automedica e ambulanza. Dopo le prime cure sul posto per tamponare le ferite, il nordafricano è stato trasportato in codice rosso all’Papa Giovdove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi anche se al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.