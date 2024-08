Basket l’ala-centro argentina arriva dal Bramante Delfino resta a Pesaro | va al Loreto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il secondo rinforzo dell’Italserviceper la stagione 2024/2025 di B Interregionale è Lucio Gabriel. Ala-, classe 1997, è un nuovo giocatore della squadra del presidente Lorenzo Pizza. Lucio, nato e cresciuto in, non è un volto nuovo per la città di, tutt’altro. È stato, infatti, protagonista con la casacca delfino alla scorsa stagione. In terra albiceleste, invece, l’ultima esperienza l’aveva vissuta con il Pergamino nella Liga. "Sono molto felice e carico dire al- ci racconta lo stesso, fratello minore di Carlos -, una squadra con grandi obiettivi che mi permette di compiere quello che ritengo un ulteriore passo di crescita nella mia ricerca professionale. Oltre a poter continuare a giocare in una città come, dove mi hanno sempre fatto sentire a mio agio e dove ho tante persone che apprezzo.