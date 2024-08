Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 4 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di domenica 4 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 4Bill ha deciso di chiedere a Sheila di sposarlo e lei, felice, è andata immediatamente da Deacon per comunicargli la notizia. La donna, tuttavia, è pensierosa: oltre all’idea di dover chiudere per sempre i ponti con il suo ex, infatti, inizia a non fidarsi di Bill, dal momento che dubita della sua sincerità.