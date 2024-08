Ancona domani scatta il raduno Rovinelli a un passo dai biancorossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Da una parte il mercato, dall‘altra la parte logistico-organizzativa: la dirigenza dell‘continua a lavorare su più fronti in vista dell‘avvio del ritiro estivo alle Terre di Maluk previsto per. Gli allenamenti, si legge nel comunicato redatto dalla società, si svolgeranno a porte chiuse per garantire tranquillità e la giusta concentrazione al gruppo in vista dell’inizio della stagione calcistica. Allo stesso tempo, sono state fissate le prime amichevole: i ragazzi di mister Gadda saranno impegnati l‘8 agosto contro l‘Osimana in una gara a porte chiuse, mentre il 10 si svolgerà un triangolare con Urbania e Villa San Martino. Il 17 agosto i dorici affronteranno invece il Settempeda e, infine, il 18 se la vedranno con la Biagio Nazzaro.