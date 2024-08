Vigevano ladri in casa sparisce anche la cagnolina L' appello | Aiutateci a ritrovarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Si chiama Guendalina, è unameticcia di 5 anni, ed è sparita. Era inquando, ieri, isono entrati e hanno compiuto una razzia. Ma all’arrivo dei proprietari, che hanno scoperto l’accaduto, non c’era. E non era nemmeno nel giardino del residence dove vive la sua famiglia. Abituata a stare inè poco avvezza a dare confidenza a chi non conosce, eppure nessuno dei vicini l’ha sentita abbaiare. Da ieri sera è partita la sua ricerca che sta coinvolgendo numerosi vigevanesi che hanno deciso di dare una mano. Nel residence vive una famiglia di quattro persone: i ragazzi sono in vacanza e cosìla mamma. Il papà era fuori a cena e al rientro ha trovato la porta socchiusa, laa soqquadro, tutti gli oggetti di valore spariti. E nessuna traccia di Guendalina.