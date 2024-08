Vela Marta Maggetti non è una sorpresa Già campionessa del mondo l’oro di Parigi cancella la beffa di Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) 24 anni dopo la memorabile vittoria di Alessandra Sensini a Sydney,firma l’impresa della carriera nelle acque di Marsiglia e riporta il windsurf italiano sul gradino più alto del podio olimpico. La cagliaritana non era sicuramente la favorita della vigilia per la medaglia d’oro, ma si presentava comunque ai Giochi di2024 con ambizioni importanti dopo un triennio in cui si è subito dimostrata competitiva con la nuova tavola volante nella classe iQFoil. La 28enne sarda aveva già partecipato alle Olimpiadi di, ottenendo un buon quarto posto nell’RS:X senza troppi rimpianti (le prime tre erano molto lontane) e confermando il suo status di grande piazzata a livello senior dopo aver collezionato una lunga serie di risultati a ridosso del podio tra Europei e Mondiali.