Un’estate al massimo tra tornei ed eventi

(Di sabato 3 agosto 2024) Sono glisportivi a caratterizzare questa seconda parte dell’estate in riviera, che come ogni anno tra le sue propostemaggfiormente apprezzate dai visitatori annovera quelle legate al movimento e alla qualità della vita, declinati anche nell’ottica degli atleti di primo piano del panorama nazionale. Oltre alle Finals di Basket 3x3in svolgimento questo fine settimana in piazza Costa a Cesenatico, in città è iniziato il conto alla rovescia dell’Adriatic Series Triathlon Cesenatico, in calendario sabato 31 agosto e domenica 1°settembre. A seguire dal 2 all’8 settembre Cesenatico ospiterà i Mondiali di Beach Tennis per il secondo anno consecutivo, con tutti i migliori giocatori del pianeta impegnati in smash e volé sotto il grattacielo.