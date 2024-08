Tiro con l’arco Lim Sihyeon vince anche nell’individuale e completa la tripletta d’oro a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) La Corea del Sud continua a dettare legge nelconall’Esplanade des Invalides e trionfanella competizione individuale femminile, conquistando la quarta medagliadella manifestazione (dopo le tre prove a squadre) e restando in corsa per un inedito pokerissimo di titoli ai Giochi Olimpici di, in attesa della gara individuale maschile di domani. Quest’oggi la corazzata coreana ha rischiato di monopolizzare i tre gradini del podio, ma Jeon Hunyoung è stata sconfitta dalla padrona di casa francese Lisa Barbelin nello spareggio per il bronzo con il punteggio di 6-4 vedendo sfumare in extremis una possibile. L’ultimo atto ha visto invece il successo di Limnel derby con la connazionale Nam Suhyeon.