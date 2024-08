Taser ai vigili urbani sì della Giunta Via all’acquisto di 6 apparecchi | Utilizzo abbinato alle bodycam

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) e Nicola Palma Non si torna indietro. Lacomunale ieri ha approvato l’avviosperimentazione dei, le pistole a impulso elettrico, il cuidovrà essere sincronizzato con l’uso di una"al fine di tutelare il personale operante, allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l’dell’arma nonché ai fini probatori". L’esecutivo di Palazzo Marino ha dato il via libera al regolamento, su espresso mandato del Consiglio comunale, elinee guida tecnico operative condivise con Ats che consentiranno, nei prossimi mesi, la sperimentazione di questo strumento. Nella nota del Comune si legge che nelle prossime settimane saranno acquistati sei(30 mila euro) ma la dotazionepattuglie, secondo la norma, sarà di due pistole elettriche per turno di servizio che verranno date ai reparti operativi che effettuano attività in strada.