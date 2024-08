Serie D Città di Varese Oltrepò e Vogherese nel girone A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Sono in tutto venticinque e sono state ripartite in tre gironi. Le lombarde diD hanno finalmente conosciuto le avversarie con le quali si confronteranno per la stagione 2024-25. Neldi, cui si aggiunge la neopromossa, sfideranno come la scorsa stagione le compagini liguri e piemontesi. La pattuglia delle liguri è formata da Albenga, dalle neopromosse Cairese e Imperia e da Lavagnese, Ligorna, Sanremese e Vado. Al Piemonte appartengono invece Asti, Borgaro Nobis, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, Novaromentin (frutto della fusione tra Rg Ticino e Pro Novara) e Saluzzo. Quasi tutto lombardo, con un paio di venete (Chievo e Vigasio), è invece ilB.