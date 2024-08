Ritorna la tassa sugli extraprofitti | quanto varrebbe per lo Stato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 3 agosto 2024) In queste ultime ore si torna a parlare di una misura. Il Governo sarebbe tornato a riflettere sullache colpirebbe alcuni settori specifici dell’economia. Se nell’agosto del 2023 si pensava di colpire le banche, questa volta la misura potrebbe riguardare anche altre realtà, come i gruppi energetici, le assicurazioni e il comparto del lusso. L’idea è quella di colpire tutte le imprese che hanno maturato utili in abbondanza e ottenere le risorse necessarie per la Legge di Bilancio. Nel frattempo, le banche hanno già registrato le prime perdite a Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che ha registrato un – 2,62%, mentre istituti di credito e assicurazioni hanno perso tra il 2% e il 6,7%.