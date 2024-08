Quadrilatero di Bologna Franco Iorio | Ecco come diventerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 4 agosto 2024 –, lei è un modenese che arriva aper valorizzarla? "Beh,è una grande e interessante città. Io rappresento ancora una delle filiere di Confindustria Emilia centro e sono abituato a venire spesso ache sentoparte del territorio integrato con Modena e Ferrara. Per me queste città creano un’unica geografia che va assolutamente valorizzata. Sarebbe più facile investire su asset immobiliari a Roma o Milano, ma non mi interessa, voglio dare un valore aggiunto al territorio dove ho fatto la mia fortuna. Forse sono un po’ troppo sentimentale ma non è solo una questione di soldi". Sembra che lei abbia un’idea della città che forse nemmeno i bolognesi hanno. Che ne pensa? "E’ vero.