Milano abusi sessuali a un 22enne durante la visita | arrestato medico di base

(Di sabato 3 agosto 2024) Undi59enne è statoper violenza sessuale in un’inchiesta condotta dalla Procura di. Ilera già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, a 3 anni di reclusione persu un altro giovane paziente e per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla professione che poi, però, era terminata. A inizio luglio, il 59enne, con uno studio nell’hinterland milanese, avrebbe abusato del, che era andato da lui per avere un certificatoper l’attività sportiva. La violenza, secondo quanto messo a verbale, si sarebbe consumata venerdì 19 luglio quando il giovane si era rivolto al professionista che esercita in un centro di Corsico. Il, sempre secondo l’accusa, avrebbe effettuato pesanti palpeggiamenti.