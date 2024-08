LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia affronta il Brasile per il bronzo nel Team Event

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Buon pomeriggio e bentrovati alladel Final Block dedicato all’assegnazione delle medaglie deldi. 14.46 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 14.45 Ecco il quadro del final block della prova a squadre mista. FINALE PER L’ORO Japan JPN-France FRA FINALI PER ILGermany GER-Republic of Korea KOR Brazil BRA-Italy ITA 14.42 Italia che ha dato tutto quello che poteva. La formazione azzurra infatti ha già compiuto una mezza impresa qualificandosi per le semifinali, andando a giocarsi una clamorosa finale contro la Francia. I padroni di casa rappresentavano un ostacolo troppo grande per una comunque generosissima squadra italiana, che nel pomeriggio si giocherà la medaglia dicontro il. 14.