LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia quinta nel Team Event attesa per la sfida Giappone-Francia

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.17 Wandtke e An Baul si confrontano nel Golden Score in questo intenso match dellatra Germania e Corea del Sud. 17.14 Falso attacco di Wandtke e uno shido per ciascuno con il coreano. 17.12 Primo shido a carico di An Baul, in un confronto molto equilibrato con Wandtke. 17.09 Il prossimo match sarà tra An Baul e Igor Wandtke nei -73 kg, con la Corea del Sud in vantaggio 3-1 contro la Germania. 17.07 Immobilizzazione perfetta di Huh Mimi e chiusura favorevole alla coreana contro Starke. 3-1 per la Corea del Sud. 17.06 E’ il momento di Huh Mimi, argento olimpico nella categoria dei -57 kg, contro Pauline Starke. 17.05 Tenta il tutto per tutto Abramov, ma poi c’è l’immobilizzazione di Kim che consegna il 2-1 alla sua squadra nei +90 kg. 17.