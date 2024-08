Le altre di C incertezza a Catania | manca la fidejussione etnei in Coppa senza i nuovi acquisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCosa sta succedendo al? Sono in tanti a chiederselo, tifosi in primis ma la stessa amministrazione comunale della città etnea ha preso posizione attraverso una nota ufficiale dell’Assessore allo Sport. I rumors parlano dite risposte da qualche giorno fornite a Vincent Grella, amministratore delegato delche sta cercando di avere chiarimenti dal gruppo australiano Pelligra che è proprietario del club in merito alla situazione finanziaria della società siciliana. In questo lasso di tempo, inoltre, non c’è stata traccia dellaintegrativa necessaria per consentire di completare il tesseramento dei, motivo per il quale per l’impegno di oggi inItalia contro la Carrarese, mister Toscano ha dovuto fare ricorso ai tanti ragazzi della squadra Primavera potendo disporre solo dei tesserati della passata stagione.