La Cosa l' inquietante capolavoro di Carpenter

(Di sabato 3 agosto 2024) LACon Kurt Russell, Wilford Brimley, Richard Dysart. Regia di John. Produzione USA 1982. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Dodici scienziati che vivono in una base militare dell'Alaska sono in pericolo. Le radiazioni hanno dissepolto dai ghiacci un essere mostruoso in grado di assumere le sembianze di chiunque e di ucciderlo. E difatti ne uccide dieci. Gli unici due superstiti lottano disperatamente sperando nell'arrivo dei soccorsi. Ma non arrivano. Almeno non in tempo. PERCHE' VEDERLO Perchè è tra i migliori film di, molto imitato (due sequel). La tensione è retta dal cambio di identità del nemico. L'amico e collega può trasformarsi da un momento all'altro in un mostro che ti fa a pezzi.