La Cavalcata dell’Assunta entra nel vivo

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladi Fermo èta nel. Esattamente dodici giorni dalla grande festa del pomeriggio di Ferragosto quando le dieci contrade cittadine si contenderanno l’ambito palio durante il ‘corso dei barberi’. Laè storia, cultura e tradizione. Ma anche voglia di stare insieme e possibilità di gustare le tipicità locali per i fermani e numerosi turisti presenti sul territorio, in ferie e vacanze. L’occasione sarà con le ‘Hostarie’, in piazza Del Popolo dalle 19 da stasera fino a mercoledì 7: serate di festa, durante le quali tradizionalmente le dieci contrade si sfidano anche ai fornelli, che rappresentano fonte di sostentamento per ciascuna contrada grazie al lavoro completamente volontario dei contradaioli.