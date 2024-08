Khelif parla solo coi media algerini | Ingiusti con me ma io ho Allah

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Conquisterà sicuramente una medaglia alle Olimpiadi di Parigi, Imane. La pugile algerina al centro delle polemiche per il livello di testosterone superiore allafemminile ha superato per 5-0 l'ungherese Anna Luca Hamori, accedendo così alle semifinali della categoria 66 chilogrammi e garantendosi almeno il bronzo: nella boxe non esiste finale terzo posto. Al termine del match, dominato come testimonia il verdetto unanime,è scoppiata in lacrime abbracciata dai suoi allenatori e poi hato delle polemiche in cui è stata inghiottita dopo l'incontro con l'italiana Angela Carini, un match durato 46 secondi prima del ritiro dell'azzurra. La zona mista è piena di stampa algerina e araba, ma soprattutto internazionale.