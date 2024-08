Jacobs secondo nella sua batteria dei 100 metri | qualificato per le semifinali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)allecon 10.05. Non è una prestazione super quella di Marcel, ma vale comunque la qualificazione alla semifinale dei 100alle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno domani. Il campione olimpico è partito abbastanza male, per poi migliorare nel corso della seconda parte di gara, dove sembra aver anche controllato la sua andatura, senza strafare. Al traguardo è arrivato. “Le sensazioni non sono state ottime, sono rimasto un po’ pesanteprima parte di gara, ma l’obiettivo era solo la qualificazione” ha detto l’azzurro al termine della gara. L'articolosuadei 100per leproviene da Il Fatto Quotidiano.