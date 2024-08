Inter che fatica Bisseck prende il Pisa Lautaro torna prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La sfida tra gli Inzaghi, Filippo e Simone, termina 1-1. A pochi secondi dalla fine diimpatta in mischia sulla punizione di Calhanoglu ed evita lasconfitta del pre-campionato. Siamo ancora alle sperimentazioni, tra i campioni d’Italia. Barella, regista, è allastagionale da titolare, come Acerbi e Salcedo. L’attaccante forma un’inedita coppia offensiva insieme a Correa, che mai si vedrà (nemmeno in panchina) quando le gare conteranno davvero. Non c’è l’infortunato Taremi, Thuram èto solo il 1° agosto e Arnautovic poco. Ai nerazzurri manca brillantezza, soprattutto nei metri finali, dove ad essere pericoloso nel primo tempo è solo Carlos Augusto. Semper si oppone bene e, quando ha una chance su corner, ilpunisce con Piccinini.