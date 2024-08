Imane Khelif insieme a Macron preferisci? | la foto che farà impazzire Brigitte | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ci mancava la penna straordinariamente velenosa di Osho nella vicenda già piccante di, la pugile algerina "intersessuale" al centro di una polemica che èsportiva e politica ai Giochi di Parigi 2024. Giovedì l'atleta iper-androgina e con un livello di testosterone più alto del normale ha battuto per abbandono l'azzurra Angela Carini agli ottavi della categoria 66 chilogrammi, con l'italiana uscita dal ring dopo meno di 50 secondi in preda alle lacrime e alla rabbia. In quelle ore scoppia il polverone: chi difende l'algerina, esclusa sì dai mondiali di boxe Iba del 2023 (aveva rifiutato di sottoporsi a un gender test) ma in gara alle Olimpiadi perché i suoi valori sono entro i limiti stabiliti) da una parte, chi difende la Carini e le altre atlete perché potrebbero venire danneggiate dalle differenze genetiche e andare incontro a un match "non alla pari".