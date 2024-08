Game Informer | Addio alla rivista dopo oltre 30 anni

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 3 agosto 2024) Il progresso non porta solo grandi benefici in tutti i settori, specie in quello videoludico, attraverso nuove piattaforme e modi per giocare, sistemi di intrattenimento e mezzi di comunicazione ed informazione, ma anche ed inevitabilmente l’di glorie del passato, che hanno accompagnato la crescita di molti, come ad esempio le riviste cartacee di videogiochi, che sono state sostituite da quelle digitali, ma che ad oggi, nonostante il passaggio al nuovo modello, risultano datate, considerando che le informazioni vengono condivise nei tanti blog in tempo reale, e si rinnovano minutominuto, oraora e naturalmente ogni giorno, di conseguneza notizie riportate su unarisultano oramai vecchie da tempo.