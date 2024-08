Fedez l' aggiornamento dopo la nottata intensa | come sta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) «È stata unama ora sto meglio»:ha rassicurato con queste paroleil malore sul suo jet privato e il trasferimento d'urgenza in ospedale a Brindisi. Il 34enne rapper milanese è stato colto da dolori addominali e vomito mentre era in volo diretto in Puglia per una serata a Gallipoli e all'arrivo è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Perrino a Brindisi, dove è arrivato in codice arancione. I suoi collaboratori su Instagram hanno riferito che,un prelievo di sangue e una terapia con antidolorifici, alle 4 del mattino«è stato dimesso su sua richiesta». Da quanto è filtrato successivamente, i sanitari volevano sottoporlo anche a una Tac, sottolinea l'Agi, ma l'artista ha preferito rinviare.