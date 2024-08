FACCIA DI BRONZO! Lorenzo Musetti nella storia riporta il tennis sul podio alle Olimpiadi dopo 100 anni | Auger-Aliassime si arrende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Uberto de Morpurgo,. Da Parigi a Parigi, dallo Stade de Colombes al Roland Garros. Cent’passano tra una medaglia die l’altra, e stavolta la gioia è veramente di quelle belle. Perché arriva dall’uomo che, negli ultimi due mesi, ha dimostrato in maniera chiara ed evidente di aver cambiato il proprio destino. E lo ha fatto ancora una volta contro Felix, battendo il canadese per 6-4 1-6 6-3 in una finale per il terzo posto che non ha mai voluto mollare. E che, alla fine, ha fatto sua in due ore e 15 minuti.vede subito la vita complicarsi nel primo game, dovendo salvare quattro pbreak. Alla quinta, però,riesce a strappare la battuta, dato che il canadese manda largo il rovescio incrociato. Il toscano, tanto per ribadire il concetto, chiude il secondo game a 15 con il lob di precisione altissima sulla riga.