Emilia Romagna nella morsa del maltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Il violentissimo temporale che ha colpito intorno alle 13 Rimini ha visto cadere al suolo 74 millimetri di pioggia in un'ora e mezzo, 50 dei quali caduti in appena venti minuti. Un'intensità inusuale e tale da provocare, nel momento di massima intensita' delle precipitazioni, problemi alla rete di scolo urbana, causando allagamenti in particolare in centro storico nelle zone del corso d'Augusto, via Santa Chiara, via Roma,zona di San Giuliano mare e Viserba. Un centinaio le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco che hanno attivato 5 squadre che hanno operato in sinergia con 4 squadre della Protezione civile. Venticinque le segnalazioni arrivate ad Hera. Cinque i sottopassi allagati e chiusi temporaneamente, come prevede la procedura in questi casi: via Tripoli, via Jolanda Cappelli, via Firenze, via Madonna della Scala, via Lagomaggio. Lo rende noto il comune di Rimini.