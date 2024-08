Due nuove risorse per la coalizione da mettere a frutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Ci sono due potenzialiche il centrodestra toscano puòin campo nella campagna elettorale che porta al voto toscano del 2025. Duemai viste prima nell’ambito dellache già nel 2020 ha dato filo da torcere nella sfida per la conquista della Regione. Le dueopportunità dain campo per accorciare la forbice con il centrosinistra arrivando a fare il colpaccio, che è sfumato nella sfida Ceccardi-Giani, sono già chiare. Bisogna vedere se e come il centrodestra vorrà sfruttarle. Sicuramente si tratta di novità che hanno la capacità di creare sinergia tra territorio e partiti. Lehanno un nome e cognome: primarie e civismo. Le primarie sono state lanciate subito dopo l’ultima tornata elettorale amministrativa dalla Lega toscana.