Calcio Napoli ecco le partite con biglietti gratis per minori di 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024), leconperdi 14(la procedura da seguire) La legge italiana prevede che almeno nel cinquanta per cento delledi campionato i club debbano rilasciaregratuiti per idi 14. Ilsi è adeguato alla legge edl’elenco delledi campionato 2024-25 in cui sarà possibile il rilascio di ingressi gratuiti aidi14. Come ricorda il sito delLa legge prevede il rilascio dinominativi gratuiti aidi14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno.