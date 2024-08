Cadavere affiora dal fiume Taro indagini in corso a Parma | c’erano lesioni sul torace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Continuano leper identificare ilto venerdì dalle acque del. Resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione che apparterrebbero a un uomo e che, stando a prime ispezioni, potrebbero presentare delleal. Motivo per il quale nessuna ipotesi viene esclusa. L’allarme, come riportato dalla Gazzetta di, è scattato intorno alle 18 di venerdì con la segnalazione di un automobilista, incredulo nello scorgere quel cheva in corrispondenza del Ponte. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con l’ambulanza. Insieme a loro gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di Stato e il personale della scientifica. I resti recuperati, poi trasportati all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Maggiore di, erano in avanzato stato di decomposizione.