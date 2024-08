Bertolucci | Errani e Paolini mai banali e intelligenti tatticamente; Musetti ha preso tutti in contropiede

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) L’ex tennista Paoloscrive sulla Gazzetta dello Sport in merito alla finale alle Olimpiadi di Sarae Jasminnel doppio femminile e la possibilità per Lorenzodi prendere la medaglia di bronzo.si compensano bene,hainUna storia meravigliosa, quella del doppio femminile azzurro formato da Sarae Jasmine, che potrebbe sbocciare anche in una favola. In tanti avevano sollevato dei dubbi sulle loro possibilità di raggiungere una posizione di vertice nel circuito, invece la chimica tra le due ragazze è risultata ben presto quella vincente. La, dall’alto della sua esperienza, forte di una manualità e di un posizionamento sottorete preciso e puntuale, guida con sapienza la, che dal canto suo prepara con fendenti di rimbalzo la finalizzazione del punto.