Ballando | Milly Carlucci arruola attore di Terra Amara e combatte per d' Urso

(Di sabato 3 agosto 2024) Barbara d'potrebbe partecipare alla prossima edizione dicon le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai1 condotto da. Le trattative sono in corso e, secondo quanto riportato da Davide Maggio, la situazione è in continuo divenire. Ma come stanno davvero le cose? Secondo le ultime indiscrezioni,vorrebbe Barbara D'come concorrente nel talent di ballo, mentre la conduttrice napoletana preferirebbe un ruolo in giuria. Il dialogo tra le due prosegue, e un pranzo a Roma ha alimentato ulteriormente le voci. Al momento, sembra che l'unica opzione sul tavolo sia quella di un'ospitata per una notte, una soluzione con meno appeal per entrambe le parti. Partecipare acon le Stelle rappresenterebbe per Barbara D'un'ottima occasione di rientro nel panorama televisivo dopo un periodo di assenza.