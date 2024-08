Auto esce di strada e prende fuoco giovanissimo muore carbonizzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) CHIONS – Un tragico incidente si è verificato la scorsa notte a Chions, dove un giovane di soli 21 anni ha perso la vita. Lo scontro mortale è avvenuto poco prima delle 4 del mattino in via Cesena, lasciando la comunità in lutto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava guidando quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’, fuori controllo, è finita fuorischiantandosi violentemente contro un muretto in cemento lungo la carreggiata. L’impatto, estremamente violento, ha causato l’immediato incendio del veicolo. L’in fiamme Le fiamme, probabilmente alimentate dal carburante fuoriuscito a causa dell’urto, hanno rapidamente avvolto l’intera vettura. Purtroppo, il giovane conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’in fiamme, senza possibilità di scampo.