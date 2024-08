A che ora Italia-Polonia volley oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)sabato 3 agosto (ore 17.00) si gioca, match valido per la fase a gironi del torneo dimaschile alledi. La nostra Nazionale disputerà la sua terza partita ai Giochi dopo aver sconfitto il Brasile per 3-1 e l’Egitto per 3-0: già certa della qualificazione ai quarti di finale, arriva la sfida ai Campioni d’Europa che vale il primo posto nel raggruppamento, cruciale in ottica tabellone a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo se la vogliono giocare a viso aperto contro i biancorossi, reduci dal successo al tie-break contro il Brasile. Il CT Fefé De Giorgi si affiderà a Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò l’opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero.