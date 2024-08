TWIST OF FATE escono con LEI LUNA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) IOFcon “Lei ()” che è la storia di una ragazza che vende il suo corpo per raggiungere i propri obiettivi. “Lei ()” è il nuovo singolo deiofIl nuovo singolo dei bolognesiofsi intitola “Lei ()”. Cosa racconta il brano? La traccia, attraverso il suo toccante testo, descrive il malinconico e cinico percorso di una ragazza che pur di raggiungere la, metafora del successo e dei suoi obiettivi materiali e non, vende il suo corpo, pensando che sia il modo più rapido e efficace. La sua giovanissima età non la aiuta a comprendere che il dare via se stessa per soldi non è la chiave giusta e che il modo migliore per raggiungere ciò che sogna è in primo luogo il volersi bene e credere nelle proprie potenzialità.