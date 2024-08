Scoppia il caso Fwu Life Insurance | quali sorti per i 100 mila clienti italiani?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo che lo scorso 25 luglio l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative FwuLux S.A., con sede in Lussemburgo, e FwuAustria Ag, con sede in Austria, oltre 100chiedono risposte sulla sorte delle polizze sottoscritte. Entrambe le compagnie dal 2006 operano, infatti, anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria ano. Lo stop ai nuovi contratti L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass –, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, FwuLux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia.