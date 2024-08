Scompare a 14 anni l’appello disperato della famiglia per ritrovare Vincenzo Servedio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024), un ragazzo di 14, è scomparso dal 10 luglio da Adelfia, un comune di circa 16.000 abitanti in provincia di Bari. I familiari, preoccupati per la sua scomparsa, si sono rivolti alla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’ nella speranza di ritrovarlo.è uscito di casa intorno alle 13 di quel giorno e non è più tornato. Leggi anche: Friuli, trovato vivo l’aviere scomparso da giorni: vagava nei boschi La sua scomparsa è considerata un allontanamento volontario. In seguito alla fuga,ha telefonato brevemente al padre, rassicurandolo sul suo stato di salute e dichiarando di non voler tornare a casa. La fuga disembra essere motivata dal fatto che avrebbe dovuto essere trasferito in una comunità, decisione presa a causacomplicata situazione familiare, una sorte che era già toccata ai suoi due fratelli minori.