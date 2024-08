Provincia di Urbino? Non un sogno ma un incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sul progetto di creare unaautonoma di, ovvero scollegare la città ducale da Pesaro, si levano anche voci contrarie. A difesa dell’idea di rimanere agganciati a Pesaro c’è l’opinione di Ermanno Torrico (foto), della Lista Sinistra per(nelle ultime elezioni prese 3 preferenze). "Nella sua accezione corrente l’espressione “apprendista stregone“ indica qualcuno che maneggia qualcosa con il rischio di provocare danni irreversibili per la collettività – afferma Torrico –. È il caso del nostro sindaco e del suo mèntore Giorgio Londei, presidente della Associazione “Capoluogo“. Nella fattispecie entrambi, come in un gioco delle parti – il Gambini-Demiurgo e il Londei-Mèntore, come il personaggio dell’Odissea – recitano rispettivamente i ruoli di costruttore instancabile e di consigliere saggio e lungimirante.