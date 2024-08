Parigi 2024 calcio maschile | la Francia supera l’Argentina di misura e accede in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lavola innel torneo dialle Olimpiadi di. I Bleuets del CT Thierry Henry hannoto per 1-0grazie ad una rete di Mateta. Gara molto convulsa, in cui l’Albiceleste ha avuto le sue occasioni, sprecato però sul più bello, e dunque avanza la nazionale padrona di casa, che affronterà l’Egitto per un posto in finale. I Faraoni hanno infatti trionfato ai rigori contro il Paraguay, ma contro i padroni di casa partiranno nettamente sfavoriti. Dall’altra parte del tabellone invece ci sarà la sfida tra Spagna e Marocco.: IL CALENDARIO COMPLETO: I RISULTATI Sblocca subito il risultato dopo 5? lacon Jean Philippe Mateta, che colpisce di testa e batte Rulli su cross di Olise per la rete dell’1-0.