Parigi 2024 Boxe Diego Lenzi eliminato | l’ultimo italiano in gara sconfitto 5-0 da Tiafack ai quarti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Finisce alle porte della semifinale (e quindi della medaglia sicura) l’avventura alle Olimpiadi didi. Il supermassimo – ultimorimasto in– viene5-0 dal tedesco Raman, che mette fine quindi alla speranza di podio del pugilato azzurro ai Giochi. Non era facile, maaveva già sovvertito i pronostici agli ottavi di finale contro lo statunitense Joshua Edwards. Nella prima ripresa il tedesco, nato in Camerun, concede poco all’azzurro e si aggiudica la ripresa per quattro giudici, mentre lo statunitense Shawn Reese assegna un 10-9 a. Nel secondo roundtrova il volto didalla corta distanza, ma fatica ad avere continuità d’azione. Il tedesco va a bersaglio col diretto e anche in questo caso vince 4-1 un round equilibrato. Molti più dubbi sul verdetto nel terzo, quando però il match è ormai compromesso.