Parigi 2024 Angela Carini e il match con Imane Khelif | Sono stata una grande donna a dire no

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Non me lapiù sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta».spiega così oggi nelle interviste perché si è ritirata ieri dopo 46 secondo dalcon. Nell’incontro, ammette, non cistate irregolarità. E nega il ritiro programmato: «Anche se mi avessero detto non combattiamo non avrei accettato». Adesso dice «ciao alla boxe». Il suo allenatore Emanuele Renzini,ttore tecnico della Nazionale di pugilato, è più sibillino: «Non credo che avesse già deciso di abbandonare, credo che abbia scelto d’impulso. Sarebbe stato meglio: “Non voglio salire sul ring perché non lo ritengo giusto”».