Olimpiadi di Parigi 2024 atletica | Fabbri in finale nel peso all’ultimo lancio

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Rischia di uscire alla fase di qualificazione, il vicecampione mondiale e campione europeo delLeonardo. L’Azzurro ottiene il pass per la, nella prima giornata di gare, alledi, al terzo e ultimocon 21,76. Tira un sospiro di sollievo l’atleta toscano, dopo che per lunghi istanti ha avuto lo spettro dell’addio ai Giochi. Il primofatto arriva a 20,44, mentre il secondo intorno alla misura 21 e mezzo.tentativo,tira fuori la grinta e si prende la gara per la medaglia di domani sera, allo Stade de France. “Chiedo scusa per aver fatto di nuovo soffrire in qualificazione e ho sbagliato a sottovalutarla. In riscaldamento sbadigliavo, non ero come sono abituato a stare nel pre-gara. Mi è venuto in mente quando durante i raduni in Sudafrica vediamo i leoni e mi sentivo un leone senza fame.