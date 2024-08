Noemi | si aggiungono nuovi appuntamenti al tour estivo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’estate live diè solo iniziata e l’artista annunciain cui porterà la sua carica live. AFrancavilla Fontana (BR) (19 agosto 2024, Piazza Giovanni XXIII), a Palmanova (UD) (31 agosto 2024, Palmanova Village), a Riccia (CB) (28 settembre 2024, Piazza Umberto I) a Cupra Montana (AN) (5 ottobre 2024, Piazza Cavour) e a Poggio Imperiale (FG) (6 ottobre 2024, Piazza Imperiale). La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali; un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.