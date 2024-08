L’urlo di Giovanni Toti dopo il ritorno in libertà | Provo un senso di ingiustizia e impotenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’ex presidente della Regione Liguriaè libero. Ieri gli è stata notifica la revoca degli arresti domiciliari. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera si sfoga: «Non voglio drammatizzare oltre misura, non è lo Spielberg e io non sono Silvio Pellico. Il posto è gradevole, la famiglia mi ha coccolato, ma ritengo francamente che le accuse, la tempistica, la dinamica e la carcerazione siano state un eccesso». Dice che lo ha chiamato «il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Ho parlato con tanti, Crosetto, Donzelli, Lupi. C’è un lungo elenco». Tra questi anche Salvini: «E l’ho ringraziato per la sua vicinanza».dice che ai domiciliari ha provato «un profondodie un po’ di, anche quella di un sistema politico che si è fatto mettere molto in subordine dal sistema giudiziario».