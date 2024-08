Lorenzo ’il magnifico’ punta la finale Ma c’è di nuovo l’esame Djokovic Paolini ed Errani grinta da medaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) dall’inviato E adesso si fa sul serio. Perché ha ragioneMusetti, certo che sia una, sennò a un’Olimpiade che cosa ci vai a fare? Lui è in semi(contro), e ci sono anche Jasminee Sara, le gemelle diverse del nostro tennis, due generazioni unite con lo stesso effetto che fanno nitro e glicerina, quando si combinano. Piccole e terribili, capaci di migliorarsi a vicenda perché se hai voglia di imparare puoi farlo anche quando hai già 37 anni come Sarita, o a 28 come la principessa toscana.