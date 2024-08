LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tocci-Marsaglia chiudono quarti vince la Cina per un soffio sul Messico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 La nostradel sincro 3m maschile finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 12.07che quindi fa poker e en-plein di ori tra sincro 3m maschile e femminile e sincro 10m maschile e femminile. Oggi però Long e Wang se la sono vista brutta. 12.06 Era difficile chiedere qualcosa in più a. Qualcosa è mancato nell’ultimo tuffo, ma gli azzurri si sono inchinati a coppie che oggi hanno espresso un rendimento eccezionale rispetto alla concorrenza. 12.04 Ecco la classifica finale del sincro 3m dal trampolino maschile:446.10444.03 Gran Bretagna 438.15 Italia 403.05 Francia 369.30 Spagna 361.62 Ucraina 348.27 Stati Uniti 346.08 12.02DIETRO ALLAPER 2.07 PUNTI! Celaya Hernandez e Olvera Ibarra fanno 94.