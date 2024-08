Le associazioni | Pronte a dare consigli speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Da una vita segnaliamo le barriere architettoniche ovunque, a cominciare dai mezzi pubblici. Non sempre le pedane per scendere e salire si trovano in corrispondenza dei marciapiedi e tutto diventa una lotteria". Gaetano Santonocito, presidente di Aias Monza, ha il quadro della situazione bene in mente. "Quanto alle ferrovie, i treni a lunga percorrenza sono attrezzati per i disabili, ma se uno vuole fare il pendolare tra Monza e Milano, le stazioni locali hanno l’ascensore, ma spesso non funziona. Ci sono le pedane montascale, ma non gli addetti per farle funzionare e ogni gradino diventa un ostacolo insormontabile". Per non parlare dei marciapiedi in discesa e degli avvallamenti. Si aggiungono i tombini in cui la sedia a rotelle si incastra.