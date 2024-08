L’alimento vietato a William e Kate permesso invece ad Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 2 agosto 2024) Essere membri della famiglia reale britannica comporta molti privilegi, ma anche alcune privazioni significative. Per esempio,, come tutti i Windsor, devono rispettare protocolli molto rigidi, che includono una lista di alimenti vietati per motivi di sicurezza. Un rigoroso insieme di regole non applicato, però, ad. Sebbene molti protocolli della famiglia reale siano ormai noti al pubblico, ci sono ancora aspetti meno conosciuti riguardo le loro rigide regole. Le numerose norme che regolano la vita quotidiana dei Windsor sono state trasmesse di generazione in generazione. Tra queste, una particolarmente interessante quanto inaspettata è il divieto di consumare specifici alimenti, introdotto per ridurre il rischio di avvelenamento, un pericolo che potrebbe gravemente interferire con il gran numero di impegni ufficiali.